السعودية.. مواطن

2021/08/03 | 08:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت الشرطة السعودية القبض على مواطن لعرضه مواد مخدرة في مواقع التواصل الاجتماعي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية.

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