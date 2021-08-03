مظاهر الشتاء في آب.. أمطار شمالاً وسحب عالية في الوسط والجنوب

2021/08/03 | 08:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تشير التنبؤات الجوية، الثلاثاء، إلى انتشار السحب العالية والمتوسطة في عدد من مناطق وسط وجنوب البلاد، فضلا عن أمطار في المناطق الشمالية.

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وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي، في إيضاح تابعه "ناس"، (3 آب 2021): إن "خرائط الطقس تشير إلى انتشار السحب العالية والمتوسطة الارتفاع خلال اليوم في مناطق وسط وجنوب البلاد، واغلبها ستكون سحباً عابرة غير ممطرة، بينما متوقع تجدد فرص الأمطار على مرتفعات أربيل ودهوك وأجزاء من الموصل والسليمانية خلال اليوم، وقد تمتاز بالغزارة فوق الجبال وربما تمتد على مناطق أخرى هناك".

وأضاف، أن "الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما من المتوقع أن تتحول بشكل مؤقت في مناطق اقصى جنوب البصرة إلى جنوبية شرقية ومتقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة".

وتابع، أن "درجات الحرارة سترتفع بشكل طفيف خلال الأيام القادمة، وسيشمل الارتفاع معظم المناطق".

الخارطة المرفقة توضح توقعات الأمطار خلال 24 ساعة القادمة:

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