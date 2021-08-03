2021/08/03 | 08:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / المركز الخبري الوطني اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، ضبط 14 حاوية معدة للتهريب في منفذ ميناء ام قصر الشمالي.وذكرت الهيئة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “منفذ ميناء أم قصر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط 14 حاوية معدة للتهريب بميناء ام قصر الشمالي المركز الخبري الوطني.

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