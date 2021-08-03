الشرطة الاتحادية تقتل ارهابياً في كركوك وعملية واسعة بجبال حمرين

2021/08/03 | 08:54 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الايام نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، يوم الثلاثاء، بأن قوة أمنية تمكنت من قتل ارهابي ضمن مجموعة مهاجمة جنوبي محافظة كركوك.وقالت في بيان، إن قوة من اللواء 18 في الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية تمكنت من قتل إرهابي حاول التعرض هو ومجموعة إرهابية على أحدى نقاط الفوج الثالث ضمن قاطع المسؤولية جنوبي محافظة كركوك.[…]

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