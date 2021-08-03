مسؤولة بريطانية لشؤون المناخ تفضل سيارة الديزل على

2021/08/03 | 08:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية لشؤون المناخ أليغرا ستراتون إنها تفضل قيادة سيارتها الديزل من نوع فولكس فاغن غولف على سيارة كهربائية.

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