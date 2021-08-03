2021/08/03 | 09:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت اسعار النفط الخام، الثلاثاء، 14 سنتا إلى 72.75 دولارا للبرميل، فيما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.17 بالمئة إلى 71.14 دولارا للبرميل.

وأثارت المخاوف من قيود فيروس كورونا إلى جانب تباطؤ نشاط المصانع في الأسواق الرئيسية على المعنويات، مما جعل أسعار النفط الخام تعكس مسارها بعد ارتدادها في وقت مبكر يوم الثلاثاء.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا أو 0.19 بالمئة إلى 72.75 دولارا للبرميل بحلول الساعة 05:34 بتوقيت جرينتش.



ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.17 بالمئة إلى 71.14 دولاراً للبرميل.

النشاط الاقتصادي الصيني استمر في التراجع في تموز وهو المرة الأولى منذ أكثر من عام، وتباطأ نشاط التصنيع أيضا في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي.

ومما أثر أيضا على الأسعار، وجد أن إنتاج النفط من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ارتفع في تموز إلى أعلى مستوياته منذ أبريل نيسان 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تراجع النفط بسبب مخاوف القيود وتباطؤ الاقتصاد) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تراجع النفط بسبب مخاوف القيود وتباطؤ الاقتصاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).