انتحار عنصر امني في البصرة

2021/08/03 | 09:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الثلاثاء، بانتحار منتسب في الشرطة بظروف غامضة داخل منزله في محافظة البصرة.

وذكر المصدر لـ NRT عربية، (3 آب 2021)، انه "في الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الاثنين استخبرت السيطره المركزيه بوجود حالة انتحار في محلة العرب بقضاء الزبير بمحافظة البصرة".

واضاف، انه "تم تبليغ مركز شرطة العرب ومفرزة الادله الجنائيه للانتقال إلى مكان الحادث وتبين ان المجنى عليه والذي يدعى (حميد كاظم مطر ساجت الصرايفي) من تولد 1969 يعمل مفوض شرطة منسوب الى مركز شرطة نفط الرميله الجنوبيه يسكن الزبير محلة العرب بواسطة مسدس نوع (9 طارق) مصاب في الرأس باطلاقة نارية واحدة".

واوضح المصدر، ان "سبب الانتحار غير معروف، فيما فتحت القوات الامنية تحقيقا بالحادث".

N.A

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