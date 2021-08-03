ابتكار ثوري بالطريق.. ضمادات جديدة تُعالج الجروح المستعصية

2021/08/03 | 09:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجح فريق بحثي في تطوير ضمادات طبية ذات

خصائص متميزة، إذ أكدت الاختبارات قبل

السريرية أنها مناسبة للاستخدام كمادة

ضمادة تستخدم في علاج الجروح المزمنة

والمعقدة.

وتجمع الضمادة الجديدة بين التوافق

الحيوي

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