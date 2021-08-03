كورونا يعود إلى مهده.. فحص جميع سكان ووهان

2021/08/03 | 09:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت السلطات في ووهان إخضاع جميع سكان

المدينة الواقعة وسط الصين لفحوص

كورونا، بعد أن ظهرت بها إصابات محلية

لأول مرة منذ أكثر من عام.

وقال لي تاو، المسؤول المحلي الكبير في

ووهان خلال مؤتمر صحفي غداة ا

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