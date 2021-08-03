2021/08/03 | 09:05 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية،
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أورسولا فون دير لاين، أن "60% من
البالغين في الاتحاد الأوروبي تلقوا
التطعيم بشكل كامل.
وشددت فون دير لاين في تغريدة على
"تويتر" على أن "التحصين الكامل يحمينا
من كوفيد-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوروبا تعلن تحصين 60% من السكان) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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