أوروبا تعلن تحصين 60% من السكان

2021/08/03 | 09:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية،

أورسولا فون دير لاين، أن "60% من

البالغين في الاتحاد الأوروبي تلقوا

التطعيم بشكل كامل.

وشددت فون دير لاين في تغريدة على

"تويتر" على أن "التحصين الكامل يحمينا

من كوفيد-

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