2021/08/03 | 09:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، مقتل عنصر في تنظيم داعش، بعد محاولته الاشتباك مع قوة أمنية في محافظة كركوك.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقالت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (3 آب 2021)، إن "قوة من اللواء ١٨ في الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية، تتمكن من قتل إرهابي حاول التعرض هو ومجموعة إرهابية على أحدى نقاط الفوج الثالث ضمن قاطع المسؤولية جنوبي محافظة كركوك ، حيث شرعت القوات الأمنية بمطاردة هذه المجموعة".

وفي بيان ثان، متعلق بنفس الحادثة، قالت الخلية، إنه "تم قتل هذا العنصر الإرهابي وجرح اخر اثناء اشتباك مباشر من قبل كمائن الفوج الثالث في اللواء الثامن عشر بالفرقة الخامسة شرطة اتحادية المنتشرة في قرية " الصفرة " التابعة لناحية الرشاد بكركوك".

وأضافت، أن "العملية تمت بالاشتراك مع مفارز استخبارات الفرقة التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية والتي رصدت تحركات اصابة احد عناصر عصابات داعش الإرهابية والذي لايزال البحث جارياً عنه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كركوك.. قوة أمنية تقتل عنصراً في داعش بعد اشتباك مسلح (صورة)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كركوك.. قوة أمنية تقتل عنصراً في داعش بعد اشتباك مسلح (صورة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).