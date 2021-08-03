2021/08/03 | 09:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت مديرية طرق وجسور واسط عن وصول نسب الإنجاز في مشروع توسعة طريق كوت – بغداد الى 8.5% بشكل فعلي، فيما تبلغ النسبة وفق المخططات 4%.

وقال مدير طرق وجسور المحافظة ضرغام العوادي في تصريح صحفي تابعته “يس عراق” إن هذه النسبة تشير إلى عدم وجود تأخير في تنفيذ فقرات المشروع، لافتا إلى أن المشروع أحيل عام 2015 إلى شركة حمورابي للمقاولات احدى تشكيلات وزارة الإعمار والإسكان بكلفة 96 مليار دينار.

واضاف أن سبب التأخر في الانجاز خلال السنوات الماضية هو الأزمة المالية التي مر بها العراق خلال الحرب ضد تنظيم داعش.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (8.5% نسبة انجاز طريق كوت-بغداد والمحال منذ 6 سنوات!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (8.5% نسبة انجاز طريق كوت-بغداد والمحال منذ 6 سنوات!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).