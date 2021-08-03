الإنسان/المشترك: تحرير الزمان والمكان - محمد بوجنال

2021/08/03 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_بوجنال الإنسان/المشترك: تحرير الزمان والمكانلازمة إسقاط الوصايات الإنسان/المشترك بالتعريف هو الإنسان الذي "يوجد- مع"، يشتغل- مع، ينتج- مع، يفكر- مع، يمارس- مع، يدبر- مع ...الخ ؛ إنه إنسان الأنظمة المجالسية حيث يكون هو مصدر،لا غيره، بنائها والتدبير وفقها ودليلنا على ذلك أن الفرد/المشترك يرفض رفضا باتا إحلال غيره محله في الزمان والمكان على السواء أو قل ،وبشكل واضح، كونه يرفض كل أشكال الوصاية؛ و ......





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