تونس في مفترق طرق.. إلغاء الديمقراطية ليس حلًا - الاشتراكيون الثوريون

2021/08/03 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الاشتراكيون_الثوريون أثارت قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، بإقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان وحظر التجوال، نقاشاتٍ وجدالاتٍ مُطوَّلة في أرجاء المنطقة والعالم، لا سيما في مصر، التي شهدت منذ ثمانية أعوام انقلابًا رسَّخَ أركان ديكتاتورية عسكرية لا تزال قائمة إلى اليوم.لعل أبرز تلك النقاشات الدائرة حول تونس هي تلك المتعلِّقة بصلاحية الرئيس دستوريًا لاتِّخاذ مثل هذه القرارات.



الكثير من الليبراليين واليساريين ف ......





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