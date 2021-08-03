2021/08/03 | 09:19 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلطت القصة المروعة الضوء على ما يحدث لضحايا عنف الشرطة في البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصة مروعة في كلية الطب تفتح نافذة على عنف قوات الأمن) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قصة مروعة في كلية الطب تفتح نافذة على عنف قوات الأمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).