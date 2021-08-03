"بيكسل 6".. بصمة جديدة لـ "غوغل" في قطاع الهواتف الذكية

2021/08/03 | 09:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحدثت غوغل بصمة جديدة لها في قطاع الهواتف الذكية مع جهازي "بيكسل 6" و"بيكسل 6 برو"، واللذان أدخلاها في منافسة مع آبل وسامسونغ، وفقا لموقع "سي أن أن بيزنس".

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