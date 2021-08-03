2021/08/03 | 09:26 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 3 أغسطس 2021 | 09:05 صباحاً

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مقتل ارهابي جنوبي كركوك

اعلنت خلية الإعلام الأمني عن مقتل ارهابي جنوبي كركوك.

وذكرت في بيان ان " قوة من الشرطة الاتحادية تمكنت من قتل إرهابي حاول التعرض هو ومجموعة إرهابية على أحدى نقاط الفوج الثالث ضمن قاطع المسؤولية جنوبي محافظة كركوك".

واضاف : ان القوات الأمنية شرعت بمطاردة هذه المجموعة

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