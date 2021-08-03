الأحلام والتمنيات لا تكفي لتحقيق الطموح والرغبات لحرية الوطن وسعادة الشعب - فلاح أمين الرهيمي

2021/08/03 | 09:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي لقد ناضلت الأجيال السابقة والحالية منذ عهود وأحقاب من السنين من أجل حرية الوطن وسعادة الشعب وقدمت المئات من الشهداء والجرحى والمعوقين من أجل تحقيق ذلك ولكن فشلت بسبب تصدي الحكومات العميلة لها وتارة أخرى تصدي الأفكار والأقدار لهم بينما هذه المهمة النبيلة والشريفة والطاهرة تحتاج إلى مساندة وجهود مشتركة بين الدولة والشعب في التصدي لكل العوائق والمعرقلات والمطبات التي تتصدى لهذه المبادرات الإنسانية ال ......





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