بحضور الإمام الخامنئي.. بدء مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد

2021/08/03 | 09:55 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الايام نيوز/ بدأت صباح اليوم الثلاثاء مراسم مصادقة قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي على حکم تولي آية الله إبراهیم رئيسي منصب رئاسة الجمهورية في إيران.وأقيمت هذه المراسم بحضور كبار المسؤولين في الجمهورية الاسلامية في حسينية الامام الخميني (رض)، مع الالتزام بالبروتوكولات الصحية.وفي هذه المراسم، سيقدم وزير الداخلية عبدالرضا رحماني […]

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بدء مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد أولاً على الايام نيوز.

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