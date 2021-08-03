مصر.. جدل بشأن ألوان

2021/08/03 | 09:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تزال صور العملات الورقية من فئتي عشرين جنيها وعشرة جنيهات تثير الجدل بين المصريين بعدما اعتبرها البعض أنها تحمل ألوان الطيف المرتبطة بمجتمع الميم، بالرغم من أن البنك المركزي قد نفى ذلك في بيان توضيحي.

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