2021/08/03 | 09:57 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 3 أغسطس 2021 | 09:37 صباحاً

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ذي قار تتجاوز عتبة الـ104 آلاف تلقوا جرعتين من لقاح كورونا

قالت دائرة صحة ذي قار ان اكثر من 104 آلاف مواطن تلقوا الجرعة الاولى و اكثر من 38 الف تلقوا الجرعة الثانية من لقاح كورونا.

وذكر مسؤول شعبة التحصين الدكتور حازم تركي لوسائل اعلام محلية ان اعداد متلقي اللقاح بلغ حتى الان 142944 في عموم مدن المحافظة من خلال المراكز الصحية والحملات التي نفذتها دائرة الصحة.

واشار الى ان جرعات اللقاح توزعت بين 104159 كجرعة اولى و 38785 كجرعة ثانية.

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