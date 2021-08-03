2021/08/03 | 10:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة: السجن 7 سنوات بحق مدير عام بوزارة التجارة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: السجن 7 سنوات بحق مدير عام بوزارة التجارة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة: السجن 7 سنوات بحق مدير عام بوزارة التجارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).