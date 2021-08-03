2021/08/03 | 10:04 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لإنعاش الاقتصاد العالمي.. النقد الدولي يطلق مساعدات بقيمة 650 مليار دولار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/03 | 10:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لإنعاش الاقتصاد العالمي.. النقد الدولي يطلق مساعدات بقيمة 650 مليار دولار) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لإنعاش الاقتصاد العالمي.. النقد الدولي يطلق مساعدات بقيمة 650 مليار دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).