2021/08/03 | 10:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت خلية الازمة في ديالى، الثلاثاء، بمنع اقامة مجالس عاشوراء في الاماكن المغلقة، وذلك للحد من ارتفاع الاصابات بالفيروس.

وذكر مدير الوقف الشيعي مزهر التميمي في تصريح خاص لـ NRT عربية، (3 آب 2021)، ان "قرار منع اقامة مجالس عاشوراء في دور العبادة والاماكن المغلقة جاء بسبب ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا في المحافظة".

واضاف التميمي، ان "اقامة المجالس اقتصر في الاماكن المفتوحة ووفق اجراءات الوقائية الصادرة من لجنة الصحة والسلامة الوطنية لحماية المعزين"، مؤكدا انه "تم ايضا منع التجمعات واقامة المناسبات الاجتماعية ومجالس العزاء (الفواتح) داخل المساجد والحسينيات حفاظا على سلامة وصحة المواطنين من خطر كورونا".

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظة عراقية تتخذ جملة قرارات لمواجهة الوباء) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظة عراقية تتخذ جملة قرارات لمواجهة الوباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).