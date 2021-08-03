بدء مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي

2021/08/03 | 10:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت اليوم الثلاثاء، مراسم تنصيب

ابراهيم رئيسي لرئاسة الجمهورية

الإسلامية الإيرانية لدورتها الثالثة

عشرة، في حسينية الإمام الخميني بحضور

عدد من مسؤولي البلاد.

ونقلا عن الموقع الإعلامي لمكتب حفظ

ونشر

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