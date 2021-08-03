اوبك انتجت 40.6 مليون برميل يوميًا خلال تموز.. وسترتفع 3 ملايين برميل إضافي يوميًا

2021/08/03 | 10:12 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

أعلنت ادارة معلومات الطاقة الامريكية ان إجمالي إنتاج أوبك+ بلغ 40.6 مليون برميل يوميا يوليو/تموز الماضي، متوقعة ارتفاع متوسط إنتاج أوبك من النفط الخام بنحو 3 ملايين برميل يوميا في النصف الثاني من عام 2021.

وقالت الإدارة في ان “الصفقة التي تم الإعلان عنها في 18 يوليو/ تموز، وافق أعضاء أوبك + على زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميًا كل شهر اعتبارًا من أغسطس / اب 2021″، مبينة ان “هذه الاتفاقية بالإضافة إلى زيادات الإنتاج التي تمت بالفعل حتى يوليو/ تموز 2021، فإن إجمالي إنتاج أوبك+ بلغ 40.6 مليون برميل يوميا يوليو/تموز الماضي ارتفاعًا من 39.6 مليون برميل يوميا يناير/كانون الثاني 2021”.

واضافت ان “الاتفاقية تنص على استمرار الزيادات الشهرية البالغة 400 ألف برميل في اليوم حتى يتم عكس تخفيضات الإنتاج السابقة بالكامل.



ومع ذلك، مددت أوبك + اتفاقية الإنتاج لتشمل اجتماعات شهرية حتى نهاية عام 2022 حتى يتمكنوا من تعديل أهداف الإنتاج حسب الضرورة”.

وتوقعت الإدارة “ارتفاع متوسط إنتاج أوبك من النفط الخام بنحو 3 ملايين برميل يوميًا في النصف الثاني من عام 2021، مقارنة بالنصف الأول من العام”.

واشارت الى انها “توقعت في تقرير سابق لها حول آفاق الطاقة للشهر الماضي، زيادة مستمرة في إنتاج أوبك إلى ما بعد يوليو/تموز، استجابة لارتفاع استهلاك النفط العالمي”.

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