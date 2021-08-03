الكاظمي يعلن بدء تطبيق الآليات الادارية والتنفيذية لخطة الاصلاح الاقتصادي ضمن الورقة البيضاء

2021/08/03 | 10:12 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، عن اطلاق إشارة البدء بالآليات الإدارية والتنفيذية للورقة البيضاء.وقال الكاظمي في تغريدة على “تويتر”، “أطلقنا اليوم إشارة البدء بالآليات الإدارية والتنفيذية لـ”الورقة البيضاء” الإصلاحية”.وأضاف “‏وعدنا بأن يكون الإصلاح خريطة طريق العراق للمراحل … Readmore

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