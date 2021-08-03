بارزاني يشدد على ضرورة تنفيذ اتفاق سنجار وعودة الايزيديين الى مناطقهم بكرامة ورأس مرفوع

2021/08/03 | 10:12 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استذكر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، الهجوم الذي اقترفه إرهابيو داعش بحق الإزيديين في سنجار ومحيطها، ووصفها بجريمة وحشية نكراء.وقال مسرور بارزاني في بيانٍ له اليوم الثلاثاء (3 آب 2021)، “تمر علينا اليوم الذكرى السابعة على الهجوم الوحشي … Readmore

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