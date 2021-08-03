خامنئي ينصب رئيسي رئيساً جديداً لإيران

2021/08/03 | 10:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعلن المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، تنصيب إبراهيم رئيسي رئيساً جديداً للبلاد، ‏بعد فوزه بانتخابات أجريت في ‏يونيو الماضي، في مراسم بثها التلفزيون الرسمي مباشرة‎.‎ وتلا مدير مكتب […]

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