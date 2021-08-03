2021/08/03 | 10:16 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عكست أسعار النفط الخام مسارها بعد ارتدادها في وقت مبكر يوم الثلاثاء، حيث أثارت المخاوف من قيود فيروس كورونا إلى جانب تباطؤ نشاط المصانع في الأسواق الرئيسية على المعنويات.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا أو 0.19 بالمئة إلى … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسعار النفط العالمية ترتد منخفضة بعد مخاوف من قيود كورونا وتباطؤ نشاط المصانع الرئيسية) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اسعار النفط العالمية ترتد منخفضة بعد مخاوف من قيود كورونا وتباطؤ نشاط المصانع الرئيسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).