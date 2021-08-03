نصوص 3 - فاروق سلوم

2021/08/03 | 10:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاروق_سلوم الأيام الشرقية تمضيوكأن الزمن يدبر مكيدة لنا نحن ملايين القوارب المثقوبةملايين الهروب من الرصاص والموتملايين اللاشيء ..اللاوطن اللاهوية*في منطقتنا نستيقظ كل صباح لنصعق بموجات الترويج للأستبداد الديني والسياسي من قبل النخب الاجتماعية والسياسية والثقافيةحتى اننا نودُّ لو نشتمهم في العلن إسماً إسماوقد باعوا انفسهم للصوص والقتلة *اقتلاع شجرة شرقيةماء بل ......





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