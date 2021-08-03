2021/08/03 | 10:21 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المزارات الايزيدية التي فجرها التنظيم الوهابي تبلغ 68 مزارا، و3 كنائس للمسيحيين، و3 مزارات للمسلمين الشيعة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائممقام سنجار: ابادة الايزيديين ما زالت مستمرة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائممقام سنجار: ابادة الايزيديين ما زالت مستمرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).