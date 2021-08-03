أوكرانيا.. العثور على ناشط بيلاروسي مشنوقا داخل حديقة

2021/08/03 | 10:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يترأس شيشوف "البيت البيلاروسي" في أوكرانيا، وهو منظمة غير حكومية تساعد المواطنين الراغبين بالفرار جراء القمع في بيلاروس.

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