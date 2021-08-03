قوات مصرية في الإمارات للمشاركة بتدريبات

2021/08/03 | 10:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت قوات مصرية إلى الإمارات، الاثنين، للمشاركة في التدريبات العسكرية الجوية المشتركة مع الإمارات "زايد 3"، وفقا لبيان صادر عن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية.

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