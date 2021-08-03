2021/08/03 | 10:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الخارجية تسلم الثقافة القطع الاثارية المستردة من واشنطن » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 10:20

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية تسلم الثقافة القطع الاثارية المستردة من واشنطن) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية تسلم الثقافة القطع الاثارية المستردة من واشنطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).