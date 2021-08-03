الحكم 7 سنوات على مسؤول عراقي وحجز امواله بسبب فساد في عقد مادة الشاي

2021/08/03 | 10:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت هيئة النزاهة الاتحادية، الثلاثاء، قرار حكم بالسجن بحق المدير العام الأسبق للشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في وزارة التجارة، لإضراره عمدا بمصالح الجهة التي يعمل بها.

وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (3 آب 2021)، أن "المدان الذي كان يشغل منصب المدير العام للشركة العامة لتجارة المواد الغذائية سابقا، تعمد الإضرار بمصالح الجهة التي كان يعمل فيها بحكم وظيفته من خلال التعاقد غير الأصولي بين وزارة التجارة وإحدى شركات تجهيز المواد الغذائية".

وأضاف البيان، أنه "تم التلاعب في العقد الذي تم إبرامه مع إحدى شركات تجهيز مادة الشاي لوزارة التجارة، كون كتاب عدم الممانعة صدر بعد مرور تسعة أشهر؛ مما تسبب بالتلاعب في نوعيات الشاي وتغييره".

وأوضح، ان "محكمة جنايات الكرخ – الهيئة الثالثة بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في هذه القضية التي تمثلت بالتحقيق الجاري من قبل هيئة النزاهة وإفادة متهم آخر مفرقة دعواه، فضلا عن أقوال الممثل القانوني للشركة العامة لتجارة المواد الغذائية الذي طلب الشكوى ضد المتهم ومحاضر الضبط، وجدتها كافية لتجريمه".

واشار البيان، الى أن "المحكمة قررت الحكم على المدان بالسجن لمدة سبع سنوات غيابيا، استنادا لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك (47 و 48 و49) منه، وإصدار أمر قبض بحقه، مع تأييد حجز أمواله المنقولة وغيرالمنقولة، وإعطاء الحق للجهة المتضررة بالمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية، بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية".

N.A

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