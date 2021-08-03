صحيفة مقربة من المرشد الايراني تتحدث عن 3 ساحات للرد على أي هجوم إسرائيلي

2021/08/03 | 10:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشار حسين شريعتمداري، رئيس تحرير

صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد

الإيراني إلى ثلاث ساحات محتملة لرد

إيراني على أي هجوم إسرائيلي على سفنها.

وفي ختام مقال استعرض خلاله وجهة النظر

الإيرانية بشأن الاتهام

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