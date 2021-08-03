خامنئي ينصب ابراهيم رئيسي رئيسا للجمهورية الإسلامية

2021/08/03 | 10:40 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم كريم أبومرعي / أحمد برهيزي أعلن المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي الثلاثاء تنصيب المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي رئيسا جديدا للجمهورية في إيران بعد فوزه بانتخابات حزيران/يونيو، ليبدأ عهدا سيواجه فيه تحديات أزمة اقتصادية وتجاذبا مع الغرب لا سيما … Readmore

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