حملة ضد ’السندويج بنل’.. إجراءات من أمانة بغداد بشأن المعامل والمخازن غير النظامية

2021/08/03 | 10:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت امانة بغداد، الثلاثاء، اتخاذ إجراءات مشددة لمنع تشييد المخازن والمعامل والفعاليات المخالفة للسلامة العامة.

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وذكر بيان للأمانة تلقى "ناس" نسخة منه، (3 آب 2021)، أن "أمين بغداد علاء معن وجه بكتاب رسمي ومنذ شهر أيار الماضي جميع الدوائر والاقسام البلدية بإجراء جرد للمخازن والمعامل غير النظامية وجميع الفعاليات المخالفة للسلامة العامة لاسيما التي تشيد فوق اسطح البنايات والتي عادة ماتكون إضافة غير نظامية (جينكو - سندويج بنل)".

وتابع، أن "أمين بغداد شدد على الدوائر بضرورة تقديم انذارات للمخالفين لإزالتها خلال مدة ١٠ أيام بالتنسيق مع الشرطة المجتمعية واتخاذ الإجراءات القانونية وتوجيه العقوبات المشددة بحق الموظفين المتقاعسين عن تنفيذ هذا التوجيه".

وأشار إلى أن "أمين بغداد وجه بضرورة التنسيق مع مديرية الدفاع المدني للحفاظ على السلامة العامة داخل المدن وإزالة جميع المخالفات غير النظامية لاسيما التي يتم تشييدها دون الرجوع لأمانة بغداد".

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