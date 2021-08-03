دول ثلاث جربت الاشتراكية ثم نبذتها- الهند - عبد المجيد إسماعيل الشهاوي

2021/08/03 | 10:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_المجيد_إسماعيل_الشهاوي القبول بالاشتراكية في الهند جاء سابقاً على استقلالها بزمن طويل، معضداً بالتذمر الواسع من الاستعمار البريطاني ومن طبقة الأمراء الهنود المالكة للأرض (الزامنداريين)، فضلاً عن مجهودات الحزب الشيوعي الهندي الذي تأسس عام 1921.



وعليه، لم يكن مستغرباً أن يتبنى أول رئيس وزراء للهند بعد استقلالها في 1947، جواهر لال نهرو، الاشتراكية أيديولوجية للحكم.



لنحو 30 سنة، انتهجت الحكومة الهندية الخط الاشتراكي ......





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