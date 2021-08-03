الأغورا بين الساحة العامة وفضاء الجمهور - زهير الخويلدي

2021/08/03 | 10:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زهير_الخويلدي مقدمة:على الرغم من أن الأغورا agora اختراع يوناني، مرتبط ارتباطًا وثيقًا باختراع المدينة، فإنها ترتبط في الخيال المعاصر بالديمقراطية، والتي سبقتها على الرغم من أنها لم تتضمنها في كل مكان.



لذلك من المستحسن النظر إلى أغورا الأصول، كما تظهر في قصائد هوميروس، ولكن أيضًا من خلال عناصر أخرى، ولا سيما العناصر الأثرية.



هذه تسمح لنا بفهم تجسيد واقع إنساني في المقام الأول في الفضاء الحضري.



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