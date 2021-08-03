كندا تبدأ الأربعاء آخر جلسات الاستماع الى مديرة في مجموعة هواوي

2021/08/03 | 10:53 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمثل المديرة المالية لمجموعة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات مينغ وانتشو الأربعاء أمام محكمة كندية في إطار جلسات الاستماع الأخيرة المتعلّقة بتسليمها المحتمل الى واشنطن، بعد نحو ثلاث سنوات من نزاع قضائي وأزمة دبلوماسية.وتسبّب توقيف مينغ (49 عاما) ابنة مؤسس … Readmore

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