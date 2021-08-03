هل تناول خل التفاح قبل الوجبات وبعدها مفيد للجهاز الهضمي؟ قد لا يكون ذلك صحيحاً

2021/08/03 | 11:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشارت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية إلى أن تناول خل التفاح قبل وبعد الوجبات ليس مفيداً للجهاز الهضمي كما ادّعى مقطع متداول.

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