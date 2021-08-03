2021/08/03 | 11:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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وزير التخطيط يسلم أمير الكويت رسالة خطية من الكاظمي » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 11:34

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