السجن لموظفتين اختلستا 6,5 مليارات دينار بتربية ديالى

2021/08/03 | 11:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت هيئة النزاهة الاتحادية، الثلاثاء، ثلاثة قرارات أحكام بالسجن بحق موظفتين في مديرية تربية محافظة ديالى، لاختلاسهما قرابة 6 مليارات ونصف من المال العام.

وذكرت الهيئة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (3 آب 2021)، ان "دائرة التحقيقات أشارت إلى أن إحدى المدانات، التي كانت تشغل منصب وكيل مدير الشؤون المالية (الحسابات) في مديرية تربية ديالى، أقدمت على اختلاس مبالغ المكافآت التقاعدية لموظفي المديرية"، مبينة "قيام المدانة باستغلال منصبها وتنظيم الخلاصات بصورة متكررة، وإدراج بيانات المتقاعدين بشكل مكرر، بغية تكرار صرف تلك المبالغ".

واضاف البيان، أن "صرف المكافأة التقاعدية تتم أكثر من مرة للشخص خلافا للضوابط، لافتة إلى قيام المتهمة بأخذ تلك المبالغ لحسابها الشخصي بعد صرفها لأسماء وهمية وقيامها بالتوقيع بدلا من مدير الحسابات في مديرية التربية، فيما تم تقصير المتهمة الأخرى، وهي عضو لجنة صرف المكافآت التقاعدية؛ لمخالفتها القانون وإلحاقها عمدا الضرر بالمال العام".

واوضح، إن "محكمة جنايات ديالى – الهيئة الأولى، بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في هذه القضية وجدتها كافية لتجريم المتهمتين"، لافتا أن إلى "الأدلة تمثلت بالتحقيق الذي أجرته هيئة النزاهة والتحقيق الإداري في وزارة التربية، فضلا عن أقوال الممثل القانوني لمديرية تربية ديالى الذي طلب الشكوى ضد المدانتين، وأقوال الشهود وقرينة هروبهما".

وأكد البيان، أن "المحكمة أصدرت ثلاثة قرارات أحكام غيابية بالسجن لمدة عشر سنوات غيابيا بحق المدانتين، منها حكمان بحق المدانة الأولى، استنادا لأحكام المادة (316) من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك (47 و 48 و49) منه، وإصدار أمر قبض بحقهما، وإلزامهما بإعادة المبالغ المختلسة البالغ مقدارها (6,485,773,732) مليارات دينار".

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