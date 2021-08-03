وزير الخارجية: تسلمنا أكثر من 17 ألف قطعة آثرية من واشنطن ودول أخرى

2021/08/03 | 11:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسلمت وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء،

القطع الآثارية المستردة من الولايات

المتحدة.

وقال وزير الخارجية فؤاد حسين خلال

مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الثقافة

والسياحة والاثار حسن ناظم خلال حفل

تسليم الاثار في

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