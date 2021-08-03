الرافدين يعلن توزيع رواتب التربية في بغداد وعدد من المحافظات

2021/08/03 | 11:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، صرف رواتب موظفي عدد من مديريات التربية في بغداد وعدد من المحافظات.

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وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (3 آب 2021)، انه "تم دفع رواتب موظفي عدد من مديريات التربية بعد وصول اشعارات الصكوك الخاصة بهم".

وأضاف أن "الصرف تم عن طريق أدوات الدفع الالكتروني وبإمكان الموظفين استلام رواتبهم من أي مكان يتواجدون فيه من شبكة فروعنا المنتشرة في بغداد والمحافظات او منافذ الصرف الخاصة".

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