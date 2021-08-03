إختلستا 6,5 مليار دينار.. السجن لموظفتين في تربية ديالى

2021/08/03 | 11:46 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت هيئة النزاهة، صدور 3 قرارات أحكامٍ بالسجن بحقِّ مُوظَّفتين في مُديريَّة تربية مُحافظة ديالى؛ لاختلاسهما قرابة 6 ملياراتٍ ونصف مليار دينارٍ من المال العامِّ.وذكرت دائرة التحقيقات في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “إحدى المُدانات، التي كانت تشغل منصب وكيل مدير الشؤون الماليَّة (الحسابات) في مديريَّة تربية ديالى، …

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السجن لموظفتين في تربية ديالى أولاً على النور نيوز.

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