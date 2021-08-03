2021/08/03 | 11:46 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد ألقت مفارز المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، القبض على 11 متهماً بحوزتهم مخدرات 7 محافظات.وذكرت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز مكافحة المخدرات ألقت القبض على 11 متهما في محافظات (الديوانية – ديالى – نينوى – الأنبار – ذي قار- ميسان – كركوك)، ضبط بحوزتهم …

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