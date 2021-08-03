2021/08/03 | 11:46 - المصدر: النور نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز / بغداد ألقت مفارز المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، القبض على 11 متهماً بحوزتهم مخدرات 7 محافظات.
وذكرت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز مكافحة المخدرات ألقت القبض على 11 متهما في محافظات (الديوانية – ديالى – نينوى – الأنبار – ذي قار- ميسان – كركوك)، ضبط بحوزتهم …
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وذكرت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز مكافحة المخدرات ألقت القبض على 11 متهما في محافظات (الديوانية – ديالى – نينوى – الأنبار – ذي قار- ميسان – كركوك)، ضبط بحوزتهم …
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 11 متهماً بحوزتهم مخدرات 7 محافظات) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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