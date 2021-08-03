2021/08/03 | 11:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأمم المتحدة تصدر تقريراً بشأن تطبيق العدالة في العراق المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمم المتحدة تصدر تقريراً بشأن تطبيق العدالة في العراق) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمم المتحدة تصدر تقريراً بشأن تطبيق العدالة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).